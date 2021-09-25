Токаев утвердил Концепцию развития Вооруженных сил

Концепция включает в себя основные принципы и подходы строительства и развития органов военной безопасности до 2030 года.

Президентом Казахстана - Верховным главнокомандующим утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Проект Концепции был разработан Министерством обороны РК в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. Основой для ее разработки стала современная военно-политическая обстановка, с учетом прогнозов ее развития в долгосрочной перспективе, а также тенденций военного строительства в зарубежных государствах.

Проект Концепции был всесторонне рассмотрен Аппаратом Совета Безопасности РК, после чего одобрен на заседании Совета Безопасности РК в мае текущего года.

Концепция включает в себя основные принципы и подходы строительства и развития органов военной безопасности до 2030 года.

Мероприятия Концепции направлены на повышение обороноспособности государства, обеспечение боеготовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, в том числе на расширение возможностей при действиях в кризисных ситуациях.

Впервые в истории Казахстана планируется формирование элементов эффективной системы воздушно-космической и противоракетной обороны.

С учетом огромной территории страны и протяженности границ предусмотрены меры по повышению мобильности войск за счет наращивания сил и средств военно-транспортной авиации.

Приоритетное внимание уделено также развитию сил специальных операций.

В рамках цифровизации всех сфер жизнедеятельности будет наращиваться потенциал Вооруженных сил для действий в кибер- и информационном пространстве.

Спланировано развитие "компонентов двойного назначения", то есть таких, которые могут применяться как в военное, так и в мирное время, в том числе для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций. Это, прежде всего, военная медицина, войска радиационной, химической и биологической защиты, инженерные войска, военно-транспортная авиация.

В целях боеготовности, оптимальной дислокации воинских частей, создания военной инфраструктуры, а также обеспечения безопасности населения планируется постепенный переход к формированию комплексных военных баз с соответствующей инфраструктурой.

Также предусмотрены меры по совершенствованию систем военного образования, карьерного роста, моральной и материальной мотивации военнослужащих, укрепления правопорядка и воинской дисциплины, военно-патриотического воспитания молодежи.

Обозначены основные приоритеты в оснащении Вооруженных сил. Это будет учитываться отечественным оборонно-промышленным комплексом и позволит предприятиям более эффективно осуществлять перспективное планирование производства.

В целом реализация данной Концепции призвана повысить обороноспособность государства и готовность к адекватному реагированию на современные угрозы военной безопасности и эффективному выполнению задач мирного времени.

В соответствии с подходами, предусмотренными новой Концепцией, с учетом опыта современных военных конфликтов, в период с 6 по 23 сентября 2021 года на территории Казахстана проведено комплексное военное учение "Отпантау-2021".

В ходе учения проверено состояние взаимодействия при военных угрозах органов управления и воинских частей Вооруженных Сил, Пограничной службы, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также местных исполнительных, специальных государственных и правоохранительных органов.

В шести областях проверена организация работы создаваемых при введении военного положения Советов обороны областей.

На семи полигонах войска отработали новые формы и способы ведения боевых действий, вопросы противодействия противнику на суше и в воздухе, а также провели учебную противодесантную операцию в акватории Каспийского моря.

Проверены боевые свойства вновь поступившего вооружения, в том числе самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35, линейки новых БПЛА, комплексов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

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