Канада освободила дочь основателя Huawei

После этого Китай освободил двух обвиненных в шпионаже канадцев.

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере освободил из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу — финансового директора и дочь основателя Huawei. Топ-менеджера, которая была задержана в 2018 году по запросу прокуратуры США, сообщает zakon.kz.

После этого Китай освободил двух обвиненных в шпионаже канадцев, передает РИА Новости.

Канадцы уже вылетели на родину, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Отмечается, что Мэн согласилась на сделку с прокуратурой США, частично признав свою вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на окончание попыток добиться ее выдачи.

В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

Ваньчжоу приходится дочерью гендиректору Huawei Рену Чжэнфею. Бывший заместитель директора инженерного корпуса Народно-освободительной армии Китая, Чжэнфей основал Huawei в 1987 году в Шэньчжэне. СМИ отмечали, что на арест Ваньчжоу могли повлиять связи ее отца с Коммунистической партией Китая. Более того, она сама является заместителем председателя совета директоров Huawei.

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