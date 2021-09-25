Погоня в Нур-Султане - угонщик сбил полицейского

22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС.

Погоня за угонщиком в столице привела к тому, что один из полицейских оказался в больнице, сообщает zakon.kz.

25 сентября в 13:55 на канал "102" города Нур-Султан поступила ориентировка о том, что в 5:00 из поселка Жанаарка Карагандинской области был совершен угон автомобиля Mitsubishi.

Машину заметили на территории столицы. Автопатрулям была передана информация на задержание.

Водитель на законные требования сотрудников полиции остановиться не подчинился, продолжая грубо нарушать ПДД и создавая угрозу для жизни и здоровья граждан. По улице Ташенова автомашина была заблокирована нарядами полиции. Однако, продолжив движение, водитель задним ходом совершил наезд на сотрудника полиции, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу. пресс-служба ДП Нур-Султана

22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС.

Проводится расследование. Помимо угона в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 380 ч. 3 УК РК.

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