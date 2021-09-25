Экс-охранник Бритни Спирс рассказал, как отец следил за певицей

Документальный фильм "Контроль над Бритни Спирс", выпущенный сервисом Hulu совместно с газетой, раскрыл неожиданные детали. Алекс Власов рассказал, что отец был буквально одержим контролем.

Экс-сотрудник службы охраны американской поп-певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал, как на протяжении 13 лет опекунства за артисткой пристально следили, сообщает zakon.kz.

По его словам, отец певицы и охранная фирма вели наблюдение за певицей и тайно делали аудиозаписи из ее спальни, в том числе записывали общение с детьми и парнем, передает газета New York Times.

Документальный фильм "Контроль над Бритни Спирс", выпущенный сервисом Hulu совместно с газетой, раскрыл неожиданные детали. Алекс Власов рассказал, что отец был буквально одержим контролем.

Оказалось, что Джеймс Спирс просил начальника охраны помочь получить доступ к iPhone дочери и к ее браузеру в компьютере.

Мой босс Идан подошел ко мне и спросил: "Есть ли какие-либо услуги мониторинга для iPhone, о которых вы знаете?" Я спросил, что он имеет в виду, а он такой: "Ну, родительский контроль. Есть ли способ установить родительский контроль на iPhone?" Алекс Власов

Алекс Власов также спросил своего босса о "законности" мониторинга телефона Бритни.

Идан сказал, что суд знает об этом. И якобы адвокат Бритни тоже. Это для ее безопасности. Это для ее защиты, - вспоминает он.

Затем команда безопасности и вовсе стала использовать учетную запись исполнительницы в iCloud на других устройствах. Это позволило отслеживать историю браузера, видеозвонки по FaceTime, сообщения, заметки и снимки, сделанные на камеру ее iPhone.

Бритни Спирс находится под опекой отца уже 13 лет. Минувшим летом певица выступила в суде, где обвинила Джэми Спирса в жестоком обращении. Отец исполнительницы готов отказаться от опеки при условии, что дочь выплатит ему 2 миллиона долларов отступных.

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