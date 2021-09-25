"Барыс" прервал серию поражений, обыграв "Сибирь"

В овертайме победу "Барысу" принесли бросок Романа Старченко и касание Кертиса Волка.

"Барыс" в матче с "Сибирью" прервал серию поражений, сообщает zakon.kz.

Во втором матче домашней серии "Барыс" в овертайме переиграл "Сибирь" - 2:1.

В составе хозяев на этот матч было всего одно изменение. Вне заявки остался Кристиан Томас, его место занял восстановившийся после повреждения Кирилл Савицкий. пресс-служба ХК "Барыс"

Счет был открыт в начале второго отрезка. Даррен Диц при игре в большинстве хлестким кистевым броском отправил шайбу под перекладину. Но на перерыв соперники ушли с единицами на табло. Гости воспользовались ошибкой хозяев в своей зоне, и Виктор Комаров распечатал владения Йони Ортио. Больше шайб в основное время зрители не увидели.

В овертайме победу "Барысу" принесли бросок Романа Старченко и касание Кертиса Волка. 27 сентября команда Михайлиса сыграет дома с "Автомобилистом".

"Барыс" – "Сибирь" 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 20:36 – Диц (Старченко, Волк) ГБ

1:1 – 33:43 – Комаров (Сетдиков, Кручинин)

2:1 – 64:02 – Волк (Старченко, Михайлис) ГБ

Вратари: Ортио – Сятери

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!