Погода на 26 сентября - штормовое предупреждение на большей части страны

На большей части Казахстана - дожди.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает zakon.kz.

На большей части Казахстана - дожди, говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане 26 сентября ночью и утром туман. Днем ветер порывами 15-18 м/с.

На севере Алматинской области сохраняются заморозки 2 градуса.

26 сентября в Костанайской области ожидается ветер. Ночью в Костанае ожидается +8 градусов, днём +18.

Днем на севере Туркестанской области - пыльная буря. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 сентября в Атырауской области ожидается ветер на западе 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.

На северо-западе Западно-Казахстанской области возможен ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный ночью на северо-западе области 15-20 м/с.

На северо-востоке Жамбылской и на юге Актюбинской областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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