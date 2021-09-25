Погода на 26 сентября - штормовое предупреждение на большей части страны

Приложение zakon.kz
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На большей части Казахстана - дожди.
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает zakon.kz.
На большей части Казахстана - дожди, говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Нур-Султане 26 сентября ночью и утром туман. Днем ветер порывами 15-18 м/с.
На севере Алматинской области сохраняются заморозки 2 градуса.
26 сентября в Костанайской области ожидается ветер. Ночью в Костанае ожидается +8 градусов, днём +18.
Днем на севере Туркестанской области - пыльная буря. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
26 сентября в Атырауской области ожидается ветер на западе 15-20 м/с.
На северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря.
На северо-западе Западно-Казахстанской области возможен ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный ночью на северо-западе области 15-20 м/с.
На северо-востоке Жамбылской и на юге Актюбинской областей - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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