Князь Монако появился на гала-вечере с Шэрон Стоун вместо жены

Традиционно на вечере князя сопровождает его супруга, однако Шарлен не появлялась на публике уже несколько месяцев и не вернулась в Монако даже на десятилетнюю годовщину свадьбы.

Князь Монако Альберт II появился на гала-вечере Planetary Health вместе с американской актрисой Шэрон Стоун, сообщает zakon.kz.

Пока княгиня Шарлен лечится в ЮАР, ее место заняла голливудская звезда Шэрон Стоун, передает Paris Match.

43-летняя олимпийская чемпионка, а ныне жена монакского монарха, лечится от инфекции уха и горла, которой она заразилась в мае после процедуры синус-лифтинга и трансплантации кости, которую она перенесла до своего приезда при подготовке к имплантации зубов.

Традиционно на вечере князя сопровождает его супруга, однако Шарлен не появлялась на публике уже несколько месяцев и не вернулась в Монако даже на десятилетнюю годовщину свадьбы. Долгое отсутствие Шарлен уже породило слухи о грядущем разводе.

Это традиционный ежегодный благотворительный вечер Monte-Carlo Gala For Planetary Health. Гостями вечера стали такие звезды шоу-бизнеса, как Орландо Блум, Гаспар Ульель, Пом Клементьефф, Мелани Лоран.

Организованное фондом князя Монако мероприятие собрало талантов, филантропов, лиц, принимающих решения, и ученых, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкивается окружающая среда планеты.

Говорится, что князь не отходил от Шэрон Стоун весь вечер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!