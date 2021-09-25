Путин: Россия будет сотрудничать с Казахстаном, но это другая страна

На встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями Путин подчеркнул, что поэтому Россия и создает новый космодром на Дальнем Востоке.

Россия продолжит сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что при всей близости с Казахстаном, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах – это другая страна, передает РИА Новости.

На встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями Путин подчеркнул, что поэтому Россия и создает новый космодром на Дальнем Востоке. По его словам, космодром будет именно современным, так как то, что создавалось в Советском Союзе, уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к космонавтике сегодняшнего дня.

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