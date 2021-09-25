Бездомных задержали в Алматы после публикации непристойного видео

Роликом заинтересовались в полиции. "Бомж-хоум-видео" прокомментировал представитель ДП города.

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором парочка бездомных, укрывшись простыней, нескучно проводят время, сообщает zakon.kz.

Сняты кадры в Алматы. Возможно в одном из парков города.

Роликом заинтересовались в полиции. "Бомж-хоум-видео" прокомментировал представитель ДП города.

Сегодня благодаря вашим отметкам в Instagram увидел видео, на котором видно, как люди … Мы провели проверку и установили нарушителей, ими оказались гр.Уандиев Т.А., 23.06.1974 г.р., гр.Елеуов А.Т., 21.07.1988 г.р. и гр.Каспакова К.К., 13.11.1990 г.р. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов

Исследование обстоятельств ранее было поручено сотрудникам ОМПС ОП при УП Бостандыкского района. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Кроме того, гражданин Елеуов А.Т. решил принести извинения публично, так как противоправные действия вышли в публичное поле. В полиции напомнили, что извинения не снимают предусмотренную Законом ответственность.

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