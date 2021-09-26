Думала все папы так делают – в Костанае отец насиловал дочь

Когда это началось, девочке было всего 8 лет.

В Костанайской области мужчина несколько лет насиловал родную несовершеннолетнюю дочь, сообщает zakon.kz.

Полиция начала досудебное расследование, передает ТоболИнфо.

С 8 лет он ее совращал, после 12 начал насиловать. По словам адвоката потерпевшей, это длилось ежедневно. Семья считалась благополучной, на учете не состояла.

Адвокат отметила: девочка не понимала, что с ней происходит, так как думала, что все папы так делают с дочерями…

Мама узнала обо всем этом только позавчера. А девочка сейчас находится в подавленном состоянии, отметила адвокат.

Полиция проводит досудебное расследование по статье 122 УК РК. Подробности уголовного дела не разглашаются в целях защиты прав несовершеннолетней. Сейчас с пострадавшей работают психологи.

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