Золотые монеты с Меркель выпустили в ФРГ

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В Германии, в преддверии выборов в бундестаг выпустили лимитированную коллекцию драгоценных монет из золота с изображением действующего канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает zakon.kz.

Выполнены сувениры из чистого золота. Стоимость уникального сувенира, как сообщается на сайте коллекционного дома MDM, составляет €49,95 (примерно 25 000 тенге).

Это сделано в честь завершения 16-летней эпохи ее пребывания на этой должности. На монете можно увидеть годы, когда Меркель работала на посту канцлера: с 2005 по 2021.

52% участников проведенного в ФРГ соцопроса заявили, что не будут по ней скучать. При этом более трети (38%) заявили, что им будет не хватать уходящей канцлера, еще 10% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

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