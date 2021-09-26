Опасные продукты при постковидном синдроме

В список нежелательных продуктов диетолог включил сахар, картофель, рис.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рекомендует пациентам, перенесшим коронавирус, уделять особое внимание своему рациону, передает zakon.kz.

Как пишут "Известия", в список нежелательных продуктов входят сахар, картофель, рис. Они могут спровоцировать воспалительные процессы.

Постковидный синдром - это повышение воспалительной активности в организме, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета.

Подобное лежит в основе возрастных болезней - гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета, - пояснил он.

После болезни нужно отказаться от потребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идет о быстрых углеводах.

Также надо исключить пальмовое, подсолнечное, соевое масла, маргарин, сосиски, сардельки, рыбу с картофелем и грибами, считает врач-терапевт Екатерина Есакова.

Подобная еда приводит к скачку уровня сахара в крови, а он вызывает всплеск воспалительных маркеров, - отметила она.

Человеку в период восстановления нужны витамины, макро- и микроэлементы. Вместо выпечки и фастфуда лучше сделать выбор в пользу жирных кислот. Кроме того, можно есть свежие овощи, зелень и фрукты, употреблять кисломолочные напитки без сахара, а также сложные углеводы - гречку, овсянку и хлеб с отрубями.

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