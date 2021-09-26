Увеличение спроса на доставку товаров грозит кризисом розничной торговле США 

На дефицит бумаги жалуются все - от книгоиздателей до торговых центров.

Во время пандемии жители США стали чаще заказывать товары с доставкой, что привело к росту спроса на упаковку и коробки, а теперь грозит кризисом в сфере розничной торговли, передает zakon.kz.

Мощности по производству бумаги в стране за прошлый год сократились почти на 20%, некоторые предприятия закрылись, а другие поставили в приоритет картон, стремясь заработать на выросшем спросе. При этом импорт бумаги сократился на 9,7% из-за резко поднявшихся цен на перевозку. В результате запасы оказались очень ограничены, - пишет rg.ru.

Как рассказал вице-президент по продажам печатной компании Nahan Марк Грофф, за лето 2021 года цена бумаги в среднем выросла на 16% и пока нет оснований для того, чтобы напряженность на рынке начала спадать.

Эксперты отмечают, что на дефицит жалуются все - от книгоиздателей до торговых центров, а новый виток кризиса ожидается к Рождеству, когда из-за нехватки бумаги многие компании не смогут разослать клиентам свои каталоги к самому высокому сезону продаж в году.

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