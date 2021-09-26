Число заболевших коронавирусом в Казахстане заметно снизилось

Всего в стране подтверждено 877 112 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 сентября. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2192 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован спад зараженных на 132 человека. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 60 случаев меньше, чем 24 сентября, сообщает zakon.kz.
- в городе Нур-Султан – 184,
- в городе Алматы – 491,
- в городе Шымкент – 126,
- в Акмолинской области – 99,
- в Актюбинской области – 93,
- в Алматинской области – 221,
- в Атырауской области – 55,
- в ВКО – 126,
- в Жамбылской области – 55,
- в ЗКО – 62,
- в Карагандинской области – 201,
- в Костанайской области – 103,
- в Кызылординской области – 51,
- в Мангистауской области – 17,
- в Павлодарской области – 175,
- в СКО – 86,
- в Туркестанской области – 47.
Всего в стране подтверждено 877 112 случаев.
2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 167,
- в городе Алматы - 823,
- в городе Шымкент - 7,
- в Акмолинской области - 196,
- в Актюбинской области - 28,
- в Алматинской области - 102,
- в Атырауской области - 215,
- в ВКО - 238,
- в Жамбылской области - 37,
- в ЗКО - 23,
- в Карагандинской области - 173,
- в Костанайской области - 25,
- в Кызылординской области – 52,
- в Мангистауской области - 25,
- в Павлодарской области - 153,
- в СКО - 79,
- в Туркестанской области - 38.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 810 681 человек.
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