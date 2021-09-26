47 казахстанцев скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

За сутки от КВИ и пневмонии умерли 47 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 26 сентября, сообщает zakon.kz.

На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 283 человека (55 396+ и 8887 КВИ-), из них в стационарах находится 11 261 пациент, на амбулаторном уровне - 53 022.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 900 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 226, на аппарате ИВЛ - 143.

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