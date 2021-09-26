Палатки нелегальных мигрантов сожгли протестующие в Чили

Согласно данным ООН, Венесуэлу покинули около 5,4 млн беженцев и мигрантов.

Жители города Икике в Чили в знак протеста сожгли палатки, в которых жили нелегальные мигранты из Венесуэлы, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, в марше против нелегальной миграции приняли участие около 3 тыс. человек. Когда протестующие дошли до площади, где стояли палатки венесуэльцев, группа манифестантов подожгла их. В результате инцидента никто не пострадал. Как рассказали радиостанции жившие в палатках венесуэльцы, некоторые потеряли в огне документы.

Марш прошел на следующий день после того, как полиция силой разогнала палаточный лагерь мигрантов в центре Икике, который просуществовал там несколько месяцев. Протестующие требовали принять меры для борьбы с миграционными кризисом, с которым столкнулся город. В последние месяцы резко увеличилось количество мигрантов из Венесуэлы, которые незаконно въехали в Чили с территории Боливии и Перу. После пересечения границы они зачастую останавливаются в крупных городах на севере страны.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 5,4 млн беженцев и мигрантов.

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