Чиновник обещала за 10 млн тенге снизить сумму ущерба экологии в Караганде

Руководитель ТОО из Караганды обратился в Антикор, не желая давать взятку.

Эколог из департамента экологии Карагандинской области за 10 млн тенге обещала учредителю ТОО снизить сумму ущерба природе, передает zakon.kz.

Эколог проводила проверку и выявила нарушения экологического законодательства. Ей помогал получить взятку технический директор этого предприятия. Они договорились "развести" учредителя и разделить куш пополам. Но учредитель не захотел давать взятку - он обратился в антикоррупционную службу, - пишет портал "Патриот".

Как уточняется, за время расследования технический директор ТОО скончался. Приговор огласили только экологу. Но ей вменили не получение взятки, а покушение на мошенничество.

Технический директор подстрекал руководство ТОО к даче взятки. Но руководитель ТОО обратился в правоохранительные органы. В итоге главный специалист департамента экологии и технический директор ТОО были задержаны на месте совершения преступления при получении денег. Эколог обвинялась по статьям 24-190 часть 3 УК "покушение на мошенничество", - сообщили в Карагандинском областном суде.

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