Возле избирательного участка в Германии нашли бомбу времен Второй мировой войны

Те, кого не пугает предупреждение властей, все равно могут проголосовать - избирательные комиссии остаются на своих местах.

Власти немецкого города Вупперталя попросили жителей временно воздержаться от участия в выборах в Германии на избирательных участках возле места, где проходит операция по обезвреживанию бомбы Второй мировой войны, передает zakon.kz.

По данным городских властей, бомба была обнаружена в субботу вечером 25 сентября. Население близлежащих домов эвакуировали. В 500 метрах от обнаруженной бомбы, вмешавшейся в ход голосования, расположены сразу пять избирательных участков. Горожан попросили остаться дома и не выходить, пока саперы не завершат свою работу, напомнив, что отдать свой голос можно до 18 часов по местному времени, - пишет lenta.ru.

Те, кого не пугает предупреждение властей, все равно могут проголосовать - избирательные комиссии остаются на своих местах.

26 сентября сообщалось, что в Германии в 8:00 по местному времени (9:00 по московскому) открылись избирательные участки для выборов в Бундестаг. По итогам начавшегося голосования будет также сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. В нынешних выборах участвует наибольшее число партий с момента воссоединения Германии - 47 объединений, а также рекордное число кандидатов - 6211 человек.

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