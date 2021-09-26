Комаровский назвал основные способы профилактики коронавируса

Врач добавил, что сейчас во всем мире преобладает так называемый "дельта-штамм" коронавируса, который уже в скором времени вытеснит все остальные мутации.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о важности вентиляции воздуха для здоровья человека, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил в эфире на канале "Украина 24", отрывок из которого опубликовал на своей странице в Instagram.

Все, что мы можем сейчас, - вентиляция помещений и вакцинация. Открывайте форточки, где только можно, встречайтесь с кем угодно на свежем воздухе. Евгений Комаровский

Врач добавил, что сейчас во всем мире преобладает так называемый "дельта-штамм" коронавируса, который уже в скором времени вытеснит все остальные мутации.

Я лично глубоко убежден в том, что вакцинироваться надо. Если вы переболели с симптомами, то после болезни 6 месяцев можете не прививаться, потом у вас начнет снижаться уровень антител. Если сомневаетесь, болели вы или нет, то пойдите и вакцинируйтесь, не надо определять уровень антител. Евгений Комаровский

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