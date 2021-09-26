Большинство мест в парламенте одной из европейских стран займут женщины

На выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир.

Впервые в истории европейских стран женщины займут большинство мест в парламенте. Из 63 избранных в Исландии депутатов 33 - женщины, сообщает zakon.kz.

Самый высокий показатель прежде был в Швеции. Там женщины занимали 47% мест в парламенте, передает газета Le Figaro.

На выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир.

По данным Межпарламентского союза, в настоящее время в парламентах пяти других стран мира женщины занимают не менее половины мест: Руанда (61%), Куба (53%), Никарагуа (51%), Мексика и Объединенные Арабские Эмираты 50% соответственно. Из европейских стран к подобным результатам наиболее приблизилась Швеция (47%).

Парламент Исландии считается самым древним действующим законодательным органом - он существует с 930 года, если не учитывать перерыва в XIX веке.

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