Сан-Ву Квон принес Корее второй титул АТР за последние 18 лет

Чемпионом этого престижного турнира стал корейский теннисист Сан-Ву Квон.

На кортах НТЦ в Нур-султане завершился международный турнир Astana Open 250, передает zakon.kz.

Чемпионом этого престижного турнира стал корейский теннисист Сан-Ву Квон, переигравший в решающей игре Джеймса Дакворта – 7:6, 6:3. Данный титул стал вторым в истории корейского тенниса, в 2003 году это первым сделал на турнире в Сиднее – Ли Хён Тайк.

Напомним, что Сан-Ву Квон в полуфинале был сильнее казахстанца Александра Бублика.

Куандык Шынасилов

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