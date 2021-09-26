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Стартовал чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужчин

Фото: nbf.kz 26 сентября 2021, 20:08

Это тридцатый чемпионат республики. Завершится он 13 апреля 2022 года.

На юбилейном турнире собрались пять клубов - "Тобол", "Актобе", "Атырау", "Астана" и "Каспий", передает zakon.kz.

Чемпионат открыли баскетбольные клубы "Атырау" и "Астана". Более титулованный столичный клуб уверенно взял верх - 81:50.

27 сентября пройдет вторая игра между этими командами.

Чемпионат завершится 13 апреля 2022 года.

Куандык Шынасилов

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