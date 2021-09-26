"Кайрат" избежал поражения на последних минутах матча

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Подопечные Курбана Бердыева сумели избежать поражения только на 89-ой минуте встречи, благодаря голу сербского легионера.
Прошли три матча 22-го тура первенства Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.
Алматинский "Кайрат" отстаивал чемпионский титул в гостях у карагандинского "Шахтера". Подопечные Курбана Бердыева сумели избежать поражения только на 89-й минуте встречи благодаря голу сербского легионера Раде Дугалича. А за 13 минут до этого хозяева усилиями Идриса Умаева открыли счет в этом матче. В итоге боевая ничья - 1:1.
В двух оставшихся матчах следующие результаты:
"Кызыл-Жар" - "Туран" - 0:1
"Актобе" - "Жетысу" - 2:0
Остальные встречи 22-го тура пройдут 27-го сентября:
"Акжайык" - "Кайсар"
"Астана" - "Тараз"
"Атырау" - "Тобол"
"Ордабасы" - "Каспий"
Куандык Шынасилов
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