"Кайрат" избежал поражения на последних минутах матча

Подопечные Курбана Бердыева сумели избежать поражения только на 89-ой минуте встречи, благодаря голу сербского легионера.

Прошли три матча 22-го тура первенства Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Алматинский "Кайрат" отстаивал чемпионский титул в гостях у карагандинского "Шахтера". Подопечные Курбана Бердыева сумели избежать поражения только на 89-й минуте встречи благодаря голу сербского легионера Раде Дугалича. А за 13 минут до этого хозяева усилиями Идриса Умаева открыли счет в этом матче. В итоге боевая ничья - 1:1.

В двух оставшихся матчах следующие результаты:

"Кызыл-Жар" - "Туран" - 0:1

"Актобе" - "Жетысу" - 2:0

Остальные встречи 22-го тура пройдут 27-го сентября:

"Акжайык" - "Кайсар"

"Астана" - "Тараз"

"Атырау" - "Тобол"

"Ордабасы" - "Каспий"

Куандык Шынасилов

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