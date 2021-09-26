Она боец - дочь Заворотнюк о самочувствии матери

Дочь актрисы редко что-либо говорит о маме. Артистку уже давно никто не видел. Известно лишь, что она лечится от онкологии.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась информацией о самочувствии матери, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram она ответила на вопрос одного из подписчиков о состоянии Анастасии, назвав ее "бойцом" и что все будет хорошо.

Также она отметила, что не собирается выкладывать совместное фото Заворотнюк. "Для чего это?", — поинтересовалась Анна.

Дочь актрисы редко что-либо говорит о маме. Артистку уже давно никто не видел. Известно лишь, что она лечится от онкологии.

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!