На Канарах усилилось извержение вулкана – аэропорт не работает

Правительство Испании планирует на следующей неделе объявить Пальму зоной катастрофы.

На канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана, аэропорт закрыт из-за скопления золы, сообщает zakon.kz.

По словам оператора, в пятницу было осуществлено 693 рейса на Канарские острова, хотя авиакомпания Binter помимо Пальмы приостанавливала рейсы на острова Гомера и Тенерифе, пишет в Twitter оператор аэропортов Испании.

На местах скопилось много пепла. Начались работы по очистке, но ситуация может измениться в любую минуту. оператор аэропортов Испании

Увеличились выбросы пепла, и воздушное пространство было закрыто из-за плохой видимости. Потребовались серьезные усилия для расчистки от пепла взлетно-посадочной полосы. Авиасообщение с островом пока не возобновилось, и тысячи людей, стремящихся покинуть Пальму, отправляются в Испанию на паромах, число которых было увеличено, как и частота рейсов. Эвакуированы уже более 6000 человек.

Эвакуацию 26 сентября продолжили из новых районов. Правительство Испании планирует на следующей неделе объявить Пальму зоной катастрофы.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тыс. человек. К настоящему времени никто не пострадал.

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