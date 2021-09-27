Экзитпол: на парламентских выборах в ФРГ побеждают социал-демократы

Предварительные цифры были обнародованы сразу после закрытия участков для голосования.

Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем предварительно побеждает на выборах в Бундестаг, набирая 26% голосов, сообщает zakon.kz.

Такие данные приводит телеканал ZDF, передает РИА Новости.

Эти цифры были обнародованы сразу после закрытия участков для голосования 26 сентября.

Кандидат в канцлеры Германии от партии СДПГ Олаф Шольц рад результатам выборов. По его словам, граждане страны хотят видеть его новым главой правительства.

Другой кандидат, лидер партии ХДС Армин Лашет считает, что результат голосования до сих пор не определен. По его мнению, гонка идет "ноздря в ноздрю".

На третьем месте - партия "Союз-90/"зеленые", набравшая 15 процентов голосов. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набрали по 11 процентов голосов.

Для формирования правительства необходимо будет договориться о правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

Окончательный итог выборов подведет избирательная комиссия. Избирательные бюллетени еще не обработаны, данные избирательных комиссий будут поступать и публиковаться ночью и в течение понедельника.

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