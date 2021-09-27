Ларису Гузееву на скорой доставили в московскую больницу

Судя по социальным сетям 62-летней актрисы, последние дни она провела в Крыму.

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву на карете "Скорой помощи" доставили в московскую городскую клиническую больницу, сообщает zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", это произошло вечером в воскресенье, 26 сентября.

При этом утверждается, что коронавируса у 62-летней артистки нет.

Лариса Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное, добавил источник изданию. Он также рассказал, что у звезды "сильный стресс". В больнице ей дают успокоительные средства.

Диагноз, с которым ведущая телешоу "Давай поженимся" попала в больницу, неизвестен.

Судя по инстаграму Гузеевой, последние дни она провела в Крыму.

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