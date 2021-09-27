Талибы запретили афганцам носить стильные прически и брить бороды

Парикмахерам настоятельно рекомендовали не включать в салонах музыку или гимны.

Боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) запретили делать стильные прически и брить бороды в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом стало известно после встречи представителей министерства исламской ориентации с руководителями мужских парикмахерских в столице провинции - городе Лашкаргах.

Помимо рекомендации не делать укладку волос и не брить бороды, они попросили не включать в парикмахерских музыку.

Ранее руководство движения "Талибан" запретило своим участникам делать селфи на отдыхе. Главари талибов считают, что отпускные снимки получаются слишком веселыми и таким образом вредят "статусу боевиков, созданному кровью мучеников".

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