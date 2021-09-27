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О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 27 сентября 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 446 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 100 новых случаев КВИ меньше, чем за 25 сентября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 186,
  • в городе Алматы - 485,
  • в городе Шымкент - 41,
  • в Акмолинской области - 96,
  • в Актюбинской области - 62,
  • в Алматинской области - 162,
  • в Атырауской области - 53,
  • в ВКО - 95,
  • в Жамбылской области - 53,
  • в ЗКО - 36,
  • в Карагандинской области - 184,
  • в Костанайской области - 104,
  • в Кызылординской области - 26,
  • в Мангистауской области - 10,
  • в Павлодарской области - 164,
  • в СКО - 71,
  • в Туркестанской области - 50.

Всего в стране подтверждено 878 990 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 150,
  • в городе Алматы - 290,
  • в городе Шымкент - 24,
  • в Акмолинской области - 188,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 507,
  • в Атырауской области - 173,
  • в ВКО - 210,
  • в Жамбылской области - 100,
  • в ЗКО - 12,
  • в Карагандинской области - 157,
  • в Костанайской области - 22,
  • в Кызылординской области - 133,
  • в Мангистауской области - 14,
  • в Павлодарской области - 150,
  • в СКО - 47,
  • в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровели 812 883 человека от COVID-19.

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