О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 446 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 100 новых случаев КВИ меньше, чем за 25 сентября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 186,

в городе Алматы - 485,

в городе Шымкент - 41,

в Акмолинской области - 96,

в Актюбинской области - 62,

в Алматинской области - 162,

в Атырауской области - 53,

в ВКО - 95,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 36,

в Карагандинской области - 184,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 26,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 164,

в СКО - 71,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране подтверждено 878 990 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 150,

в городе Алматы - 290,

в городе Шымкент - 24,

в Акмолинской области - 188,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 507,

в Атырауской области - 173,

в ВКО - 210,

в Жамбылской области - 100,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 157,

в Костанайской области - 22,

в Кызылординской области - 133,

в Мангистауской области - 14,

в Павлодарской области - 150,

в СКО - 47,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровели 812 883 человека от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!