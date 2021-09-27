О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано на 446 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Наиболее позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 100 новых случаев КВИ меньше, чем за 25 сентября, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 878 990 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране выздоровели 812 883 человека от COVID-19.
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