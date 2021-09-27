Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

В "зеленой" зоне остаются Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 сентября, согласно которой в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области, сообщает zakon.kz.

В "желтой" зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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