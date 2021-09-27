Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

Приложение zakon.kz
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В "зеленой" зоне остаются Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 сентября, согласно которой в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области, сообщает zakon.kz.
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