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Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне по COVID-19

Фото: zakon.kz. 27 сентября 2021, 08:39

В "зеленой" зоне остаются Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 сентября, согласно которой в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области, сообщает zakon.kz.

  • В "желтой" зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
  • В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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