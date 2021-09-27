Названы кредиты, которые тяжелее всего возвращать

Кредиты, потраченные на развлечения (отпуск, свадьба, путешествие), тяжелее всего возвращать - эксперт.

Кредиты, потраченные на развлечения (отпуск, свадьба, путешествие), тяжелее всего возвращать. Об этом рассказала независимый финансовый консультант Ольга Трофименко, передает zakon.kz.

Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи, это, скорее, импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого. Самые неприятные кредиты - потраченные на развлечения: отпуск, свадьба, путешествие, - рассказала она в интервью радио Sputnik.

Деньги на развлечения, как отметила эксперт, человек берет один раз, а расплачиваться, условно, приходится три года.

Это очень неприятно, особенно если обслуживание кредита существенно меняет соотношение доходов и расходов. Если ежемесячный платеж по ипотеке перекликается с арендой, то спустя 2-3 месяца после свадьбы или отпуска у вас остается только необходимость регулярного возврата денежных средств, и становится морально сложно закрывать такой кредит. Ольга Трофименко

Также эксперт поделилась советами, как быстрее и спокойнее выплатить кредит.

Прежде чем брать любой кредит, оцените свои возможности, кредитную историю. Лучше, если у вас будет финансовая подушка, чтобы в случае непредвиденной ситуации у вас был запас (средств, - прим. ред.), даже если сейчас вам комфортно выплачивать деньги по кредиту. Рекомендую не брать максимальный ежемесячный платеж, который вы можете потянуть в данный момент. Лучше взять более комфортный платеж и по возможности досрочно его гасить. Ольга Трофименко

По ее словам, все платежи по кредитам должны составлять не более 30% дохода.

Если платежи по кредитам составляют свыше 50% ежемесячного дохода - это долговая яма, которая может превратиться в долговой пузырь, когда берутся новые кредиты на закрытие старых, предупредила финансовый консультант. Ольга Трофименко

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