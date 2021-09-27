Чемпион Казахстана Скатов улучшил свой мировой рейтинг

В новом рейтинге местоположение казахстанцев особо не изменилось.

Обновилась классификация Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает zakon.kz.

В новом рейтинге местоположение казахстанцев особо не изменилось. Только Тимофей Скатов может похвастаться изменением своих результатов. За победу в первом круге над Андреасом Сеппи неделю назад теннисист из Петропавловска заработал 18 баллов, что позволило ему подняться с 280-й ступени на 269-ю. У него на текущий момент 229 очков.

Александр Бублик с 34-го места опустился на 36-е. Дмитрий Попко (187), Денис Евсеев (398), Александр Недовесов (513), Андрей Голубев (952).

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Куандык Шынасилов

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