Взрывы в Таразе: семьи погибших спасателей получат по 20 млн тенге

Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям.

В общей сложности по 20 миллионов тенге получит семья каждого спасателя, погибшего во время взрывов в Таразе, сообщает zakon.kz.

Кроме того, предусмотрены страховые выплаты.

Об этом министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал в интервью программе "Национальный интерес" на телеканале "Хабар 24".

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Он пояснил, из чего складывается сумма материальной помощи погибшим героям.

В связи с событиями, которые произошли, на сегодняшний день со стороны правительства принято решение о перечислении 10 млн тенге каждой семье погибшего. 5 млн тенге - за счет местного бюджета. Мы собрали однодневную заработную плату - сотрудники, кто добровольно изъявил желание, на счет перечисления произвели. По 5 млн тенге за счет МЧС РК - добровольная сдача. И плюс помощь ребятам, которые нуждаются в лечении. Со стороны государства то, что у нас имеется обязательный страховой случай, - это 60 месячных денежных довольствий - будет выплачено семьям погибших. То есть здесь много есть нюансов, законно определить право наследования, тогда эту помощь они получат, - заключил министр.

Напомним, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.

Погибли 17 человек.

В МВД сообщили, что начато расследование по ст. 462 УК РК "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". В связи с распространением в социальных сетях ложных сведений начато досудебное расследование по ст. 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

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