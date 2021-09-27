Астанчанин принимает участие в "Битве экстрасенсов"

Казахстанец примет участие в популярном российском реалити-шоу.

23-летний казахстанец Ержан Омирбай из более чем 6 тыс. претендентов вошел в число 12 участников 22-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ, передает zakon.kz.

Первая серия 22-го сезона "Битвы экстрасенсов" появилась 25 сентября.

Омирбай рассказал lada.kz, что родом из Актау, но в настоящее время проживает в Нур-Султане, учится на режиссера-продюсера кино и телевидения в Казахстанском национальном университете искусств (КазНУИ), а также работает тренером в столичном модельном агентстве.

По словам Омирбая, "дар" у него появился в детстве. Он заявил, что ощущает чужие страдание и боль, предсказывает чужую смерть и может распознать ложь.

Бабушка мальчика гадала на бобах и собирала травы. Любя, она называла внука Абыз, что в переводе на русский означает "предсказатель".

Я узнал, что у моих родителей от сглаза умер первый ребенок. Тогда один аксакал сказал, что умерший мальчик пожертвовал свою жизнь очередному ребенку. Он и станет наследником силы всего рода. Ержан Омирбай

На участии в передаче, по словам Омирбая, настояли его друзья

Ему позвонил редактор телешоу. Ержан успешно прошел кастинг через Skype и остальные отборочные этапы. Теперь он поборется в схватке за звание победителя проекта и главного приза - синей хрустальной руки.

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