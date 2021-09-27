Посол Казахстана встретился с представителем "Талибана"

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Новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами - МИД.
Потребности Афганистана в гуманитарной помощи со стороны Казахстана обсудили в Кабуле, сообщает zakon.kz.
Вопросы предоставления продовольственной и иной гуманитарной помощи афганскому народу обсудили на встрече посла Казахстана в Кабуле Алимхана Есенгельдиева с и.о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Ханом Муттаки. пресс-служба МИД РК
Глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана в сложный переходный период.
По словам собеседника казахстанского дипломата, новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь с соседями и государствами региона, а также к предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безопасности с территории Афганистану. Отмечено, что внешняя политика Казахстана в целом, и на афганском направлении в частности, вызывает уважение. пресс-служба МИД РК
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"Талибан" - организация, запрещенная на территории Казахстана и в ряде других стран мира.
15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.
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