Более 1,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на воду фермерам Туркестанской области

Вода поступает из казахстанской части межгосударственного канала "Достык".

Подготовлено постановление "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Выделить Министерству экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, средства в сумме 1 620 689 712 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяча семьсот двенадцать) тенге для оплаты услуг по товарообмену электроэнергией с Кыргызской Республикой в объеме 719 853 058 (семьсот девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьдесят восемь) киловатт-час за поданную воду сельхозтоваропроизводителям Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области из казахстанской части межгосударственного канала "Достык" в июне, июле и августе 2021 года, - говорится в документе.

Как отмечается, данная мера позволила обеспечить поливной водой орошаемых земель, сохранение урожая, увеличение конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области и снять социальную напряженность в регионе.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 октября.

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