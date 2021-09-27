Лучшие шахматные сборные мира собрались в Испании

В списке команд числится и сборная Казахстана.

В городе Ситжес стартовал командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин, передает zakon.kz.

Соревнования проходят в новом формате. 12 команд поделены на две равные по силе группы, которые сыграют по пять туров по круговой системе, сообщает worldwomensteams.fide. По четыре сильные команды от группы выходят в плей-офф, где каждый тур состоит из двух матчей в рапид; в случае ничьей победитель определяется в блице.

В списке команд числится и сборная Казахстана, честь которой защищают Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова, Бибисара Асаубаева, Гульмира Даулетова и Меруерт Камалиденова. Капитан команды Павер Коцур.

С хорошим настроением приехала в Испанию Динара Садвакасова, которая на днях стала чемпионкой Европы среди клубов, она выступала за российский клуб "Южный Урал".

Куандык Шынасилов

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