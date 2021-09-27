Нигматулин встретился с председателем Великого национального собрания Турции 

В ходе встречи в Мажилисе собеседники констатировали высокий уровень политического диалога.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, прибывший в Казахстан с официальным визитом, договорились об углублении взаимодействия парламентариев двух стран, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи в Мажилисе собеседники констатировали высокий уровень политического диалога.

Отметив, что Турция первой признала независимость нашей страны, спикер Мажилиса подчеркнул особое внимание Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева к продвижению отношений с братской страной. По словам Нурлана Нигматулина, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает курс укрепления партнерства между Нур-Султаном и Анкарой.

При этом председатель Мажилиса отметил, что официальный визит спикера парламента Турции в преддверии 30-летия Независимости Казахстана - это яркий показатель искренней дружбы и уважения между братскими странами.

Казахстан является особым государством для Турции. Важная роль в становлении и развитии отношений двух стран принадлежит Первому Президенту Казахстана - Елбасы. И духовная связь, которая есть между нашими братскими народами, играет большую роль в укреплении нашего всестороннего сотрудничества, - сказал в свою очередь спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Говоря о развитии межпарламентских отношений, Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп подчеркнули важность их дальнейшего углубления. Практика совместной работы групп по сотрудничеству профильных комитетов позволяет активно обмениваться законодательным опытом, а также работать над законодательной поддержкой договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Собеседники также обсудили вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия Казахстана и Турции.

При этом речь шла о возможностях для участия турецких предпринимателей в инвестиционных проектах по развитию финансовой, транспортно-логистической сфер, сельского хозяйства, туризма. Как отметил Нурлан Нигматулин, законопроект "О промышленной политике", над которым сейчас работают депутаты Мажилиса, открывает новые возможности для иностранных инвесторов, в том числе и для турецких компаний.

В рамках своего официального визита в Казахстан председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп примет участие в Х пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, которое состоится 28 сентября в Туркестане.

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