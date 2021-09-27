Поддельные паспорта вакцинации продавали в ВКО

Поддельные паспорта вакцинации в ВКО продавали по 15 000 тенге.

В Восточно-Казахстанской области продавали поддельные паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.

Полиция продолжает проводить мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной выдачи паспортов вакцинации. Очередной такой факт был пресечен в одной из поликлиник Шемонаихинского района, 44-летний работник которой занимался указанными незаконными действиями. Вместе с тем аналогичные действия выявлены в медицинском учреждении Семея, где 27-летняя жительница города, воспользовавшись своим служебным положением, в июле 2021 года занималась подделкой и сбытом паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции, которые в последующем продавала жителям. Вознаграждение за такие услуги составляло от 10 000 до 15 000 тенге, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

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В Курчатове был задержан 43-летний мужчина, который использовал поддельный электронный паспорт вакцинации, который в конце июля он сделал через своего знакомого. Сумма этой сделки - 15 000 тенге.

В настоящее время по всем трем указанным фактам проводится досудебное расследование по ст. 385 УК РК - подделка или использование поддельных документов. Отрабатывается причастность других лиц к данным противоправным действиям. Санкция данной статьи предусматривает наказание, начиная от штрафа и до лишения свободы на срок до 4 лет.

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