День радио появился в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Он будет отмечаться 1 октября.
Правительство Казахстана своим постановлением от 13 августа 2021 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
В частности, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания: "34-2. День радио – 1 октября".
Постановление вводится в действие с 27 сентября 2021 года.
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