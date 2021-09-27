День радио появился в Казахстане

Он будет отмечаться 1 октября.

Правительство Казахстана своим постановлением от 13 августа 2021 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания: "34-2. День радио – 1 октября".

Постановление вводится в действие с 27 сентября 2021 года.

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