Несовершеннолетнюю девушку заставляли заниматься проституцией в Балхаше

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Министерстве внутренних дел выявили более 70 преступлений, связанных с торговлей людьми, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик", передает корреспондент zakon.kz.

Полицейские выявили один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, три факта торговли людьми, семь фактов торговли несовершеннолетними, 16 фактов вовлечения в занятие проституцией, в том числе среди несовершеннолетних - три факта. Остальные 47 случаев связаны с организацией и содержанием притонов для занятия проституцией и сводничества.

Кроме того, зарегистрировано 22 административных правонарушения за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией и сводничества.

К примеру, в Карагандинской области задержан 22-летний житель Балхаша, который в течение трех недель вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетнюю и сводил с клиентами для оказания интимных услуг на съемных квартирах. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РК "Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией", - сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

А в Атырауской области 27-летняя жительница Шымкента путем обмана в течение четырех месяцев заставляла заниматься проституцией 22-летнюю жительницу Туркестанской области.

Подозреваемая размещала ее данные на интернет-ресурсах с объявлением об оказании интимных услуг. По данному факту также возбуждено уголовное дело, - добавил заместитель начальника Департамента криминальной полиции.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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