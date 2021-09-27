Как проходит айтыс с казахскими акынами в Китае

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Айтысы делятся на: айтыс-загадка, айтыс-похвала, айтыс-басня и другие.
В Баркол-Казахском автономном уезде в Синьцзяне часто проходят айтысы с участием казахских акынов.
Среди известных исполнителей - 43-летний акын Еркенбек Агынбай.
Он участвует в различных соревнованиях с 2000 года.
Айтыс - импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии.
Айтысы делятся на: айтыс-загадка, айтыс-похвала, айтыс-басня и другие.
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