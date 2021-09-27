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Как проходит айтыс с казахскими акынами в Китае

Фото: Акорда 27 сентября 2021, 12:46

Айтысы делятся на: айтыс-загадка, айтыс-похвала, айтыс-басня и другие.

В Баркол-Казахском автономном уезде в Синьцзяне часто проходят айтысы с участием казахских акынов.

Среди известных исполнителей - 43-летний акын Еркенбек Агынбай.

Он участвует в различных соревнованиях с 2000 года.

Айтыс - импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии.

Айтысы делятся на: айтыс-загадка, айтыс-похвала, айтыс-басня и другие.

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