Как проходит айтыс с казахскими акынами в Китае

Айтысы делятся на: айтыс-загадка, айтыс-похвала, айтыс-басня и другие.

В Баркол-Казахском автономном уезде в Синьцзяне часто проходят айтысы с участием казахских акынов.

Среди известных исполнителей - 43-летний акын Еркенбек Агынбай.

Он участвует в различных соревнованиях с 2000 года.

Айтыс - импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии.

Айтысы делятся на: айтыс-загадка, айтыс-похвала, айтыс-басня и другие.

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