Убил девушку в России - мужчина 20 лет скрывался в Павлодаре

Мужчина оказался изворотлив и хитер, как оказалось, он намеренно изменил одну букву в фамилии - ДП Павлодарской области.

С 25 сентября по 1 октября текущего года на территории Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" (розыск преступников, скрывающихся за пределами страны), в ходе которого в Павлодаре задержали 46-летнего мужчину, обвиняемого за убийство в городе Пермь, сообщает zakon.kz.

Оперативниками Павлодарской области задержаны пять уголовных преступников, находящиеся в розыске за совершение тяжких преступлений. Установлено местонахождение двух граждан, ранее пропавших без вести. К примеру, в Павлодаре полицейские задержали 46-летнего беглого преступника, обвиняемого за убийство в городе Пермь (Россия). Как установлено, в 2001 году мужчина убил девушку, после совершения преступления приехал в Павлодар. Мужчина оказался изворотлив и хитер, как оказалось, он намеренно изменил одну букву в фамилии. В настоящее время он содержится под стражей. заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов

Кроме того, по его словам, определено местопребывание 52-летнего гражданина Республики Кыргызстан, который 19 лет уклонялся от отбытия наказания в Кыргызстане. О его задержании сообщено инициатору розыска.

Также, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и взаимодействия сотрудников криминальной полиции, совместно с коллегами из Карагандинской области, в Жезказгане задержан 25-летний павлодарец, который подозревается в грабеже в Павлодаре. "Беглец" водворен в ИВС Жезказгана.

Розыск уголовных преступников - одна из важнейших задач сотрудников криминальной полиции. Люди, нарушившие закон, пускаются в бега в надежде избежать наказания. Однако, от правосудия им уйти не удается, рано или поздно они понесут ответственность за свои деяния. Ельдар Абдикенов

С начала года полицейскими Павлодарской области задержаны 74 уголовных преступников, скрывавшихся от суда и следствия. Работа криминальной полиции по розыску лиц, скрывшихся от органов правосудия и без вести пропавших, проводится на постоянной основе.

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