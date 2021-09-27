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Прогулка снежных барсов в "Алтын Эмеле" попала на видео

Фото: pixabay.com 27 сентября 2021, 13:11

Новый ареал обитания снежных барсов обнаружен в нацпарке "Алтын Эмель".

Фотоловушки в национальном парке "Алтын Эмель" зафиксировали прогулки семьи снежных барсов, сообщает zakon.kz.

Этой новостью поделился директор Snow Leopard Foundation.

Впервые в истории страны зафиксирован новый устойчивый ареал обитания барсов в национальном парке "Алтын Эмель", с оценочной популяцией в 10 особей. До этого считалось, что снежные барсы обитают в горах свыше 4000-5000 метров, - написал на странице в Facebook Арман Кашкинбеков.

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