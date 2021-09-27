Король спринта Болт выпустил музыкальный альбом

Усэйн Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира на дистанции 100 и 200 метров.

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт сообщил своим фанатам о выходе своего дебютного альбома "Country Yutes", передает zakon.kz.

Его первый альбом уже доступен на цифровых площадках, и написан он в стиле ямайского регги, всего в нем 14 треков.

О создании альбома я говорил последние три года, а во время пандемии коронавируса у меня было достаточно свободного времени. Все знают меня как легкоатлета, поэтому я хотел показать людям, что могу заниматься музыкой. Конечно, по всей Ямайке вы слышите Боба Марли. В детстве мы собирались с семьями и слушали ямайскую музыку – Береса Хаммонда и Банни Вейлера. Я рос на олдскульном регги.Если вы следите за моей карьерой, то можете видеть, что я всегда смеюсь, танцую, как и все ямайцы, и чем-то занимаюсь. Я люблю устраивать шоу. К чему бы я ни приложил руку или голову, я хочу быть лучшим, – сказал Болт, сообщает theguardian.com.

Усэйн Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира на дистанции 100 и 200 метров. Завершил карьеру в 2017-м году.

Куандык Шынасилов

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