В Костанайской области выпал снег

Приложение zakon.kz
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Снег выпал в районе имени Беимбета Майлина.
27 сентября в Костанайской области пошел снег, сообщает zakon.kz.
Видео с непривычным для сентября природным явлением опубликовано в Instagram.
В публикации отмечено, что снег выпал в районе имени Беимбета Майлина.
Ранее синоптики отмечали, 28-30 сентября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона.
На севере, северо-западе, в центре и на востоке пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке - дождь с грозой. На западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине - гололед.
Кроме того, ожидается до 6 градусов мороза.
С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
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