Пыльная буря началась в Алматы

Приложение zakon.kz
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Тем временем, в Костанайской области выпал снег.
На Алматы обрушилась пыльная буря, сообщает zakon.kz.
Фотографиями природного явления жители города делятся в социальных сетях.
Что за пылище в Алматы, кто знает? - отмечает автор.
По прогнозом синоптиков, 27 сентября в Алматы температура может подняться до плюс 28 градусов. Тем временем, в Костанайской области выпал первый снег.
С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.
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