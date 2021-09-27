Пыльная буря началась в Алматы

Тем временем, в Костанайской области выпал снег.

На Алматы обрушилась пыльная буря, сообщает zakon.kz.

Фотографиями природного явления жители города делятся в социальных сетях.

Что за пылище в Алматы, кто знает? - отмечает автор.

По прогнозом синоптиков, 27 сентября в Алматы температура может подняться до плюс 28 градусов. Тем временем, в Костанайской области выпал первый снег.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

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