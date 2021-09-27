Никто не может точно предсказать - Токаев о нестабильной ситуации в мире

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Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан.
Президент Казахстана принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире, - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе, - сказал президент.
Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны.
Кроме того, глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.
Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать вас на этом саммите, - сказал председатель Великого национального собрания Турции.
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