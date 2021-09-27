Дебош в больнице Алматы: мужчина попросил прощения

Правонарушитель полностью признал свою вину.

Алматинец, устроивший дебош в больнице Алматы, извинился, сообщает zakon.kz.

Ранее в Казнете рассылалось видео с инцидентом.

На кадрах пьяный мужчина оскорблял полицейских и громил мебель в коридоре больницы скорой неотложной помощи.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

После задержания дебошир раскаялся.

Правонарушитель полностью признал свою вину и решил принести публично свои извинения, - отмечено в сообщении ДП полиции города.

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