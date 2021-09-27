Дебош в больнице Алматы: мужчина попросил прощения

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Правонарушитель полностью признал свою вину.
Алматинец, устроивший дебош в больнице Алматы, извинился, сообщает zakon.kz.
Ранее в Казнете рассылалось видео с инцидентом.
На кадрах пьяный мужчина оскорблял полицейских и громил мебель в коридоре больницы скорой неотложной помощи.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
После задержания дебошир раскаялся.
Правонарушитель полностью признал свою вину и решил принести публично свои извинения, - отмечено в сообщении ДП полиции города.
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