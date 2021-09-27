Volkswagen столкнулся с Toyota в Алматы - пострадали дети

Дети и водитель госпитализированы в больницу.

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке Гагарина-Курмангазы в Алматы, пострадали дети, передает zakon.kz.

Toyota Camry двигалась в северном направлении вниз по улице Гагарина. Тогда как Volkswagen Passat следовал в западном направлении по улице Курмангазы.

Со слов очевидцев, водитель Volkswagen попытался проскочить перекресток, но совершил столкновение с Toyota. В результате аварии оба автомобиля вынесло с проезжей части.

От удара Volkswagen врезался в бордюр, а Toyota едва не угодил в арык.

В ДТП пострадали водитель Volkswagen Passat, а также двое детей из Toyota Camry.

Все они были госпитализированы в больницу.

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